Forza Italia scende in piazza per ricordare i 25 anni di storia

Nel gennaio del 1994 Silvio Berlusconi ruppe gli indugi e decise di entrare in politica. La delegazione di Gallarate di Forza Italia rievoca il gennaio di 25 anni fa e il valore che quella decisione ebbe:

“Sono passati 25 anni da quel gennaio 1994 nel quale il Presidente Berlusconi annunciò la discesa in campo di Forza Italia. In questi 25 anni, possiamo dirlo con legittimo orgoglio, anche a Gallarate, abbiamo cambiato profondamente non solo la politica, ma la storia della nostra Città e – per alcuni aspetti – della Provincia intera grazie all’impegno di tutti gli amministratori che hanno avuto l’onere e l’onore di rappresentare Gallarate. Abbiamo mantenuto quella promessa di scrivere una nuova storia.

Per noi quella storia non è certo finita, non sono venute meno le ragioni per le quali 25 anni fa alcuni di noi decisero di dedicarsi alla politica. A livello nazionale non è venuta meno la necessità di salvare l’Italia da un pericolo, oggi forse addirittura più grave di allora, perché una parte delle forze che oggi governano l’Italia è erede della peggiore sinistra del ‘900, ai cui tragici errori aggiunge incompetenza e arroganza.

Per questi motivi, sabato 26 e domenica 27 gennaio, come Forza Italia Gallarate festeggeremo il nostro 25° compleanno con una giornata di lavoro, di mobilitazione, di impegno civile. I nostri assessori, i nostri consiglieri comunali, insieme ai nostri militanti saranno in Piazza Libertà per dire No ad una legge di bilancio come quella approvata frettolosamente dal Parlamento, che rappresenta in modo emblematico l’inadeguatezza e la pericolosità delle scelte di chi ci governa.

Sarà un momento di incontro con i cittadini, per spiegare le ragioni della nostra fermissima opposizione a questo governo, alla sua dissennata politica economica, alle sue pericolose scelte in materia di politica estera, di diritti, di libertà. Indosseremo i “gilet azzurri”, che a differenza di quelli gialli vogliono costruire e non distruggere. Siamo dalla parte di chi lavora, di chi crea lavoro, di chi dopo una vita di lavoro riceve dallo Stato la pensione che si è guadagnato, di chi aiuta gli altri con il volontariato. Per questo diciamo no alle politiche di questo governo, diciamo meno tasse alle famiglie e alle imprese, diciamo giù le mani dalle pensioni, diciamo giù le mani dal volontariato, giù le mani dall’Italia che lavora e che produce. L’azzurro dei nostri gilet è il nostro colore, il colore del cielo, dei sogni, delle speranze, dell’ottimismo, della voglia di costruire e di far crescere il Paese. Questi i principi che hanno a cuore Isabella, Moreno, Alessandro, Germano, Aldo, Leonardo, Carlo e Giuseppe, i nostri caparbi ed instancabili rappresentanti all’interno dell’amministrazione comunale. Amministratori che non si chiudono a Palazzo, che non vivono di Social, e che saranno presenti sabato e domenica, in piazza, fra i cittadini, a raccontare e spiegare come Forza Italia stia lavorando per una Gallarate migliore.

Forza Italia Gallarate