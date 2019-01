I giovani, la politica, l’Europa: incontro con Cecile Kyenge

I giovani, la politica, l’Europa: è questo il titolo dato all’incontro pubblico organizzato dal GIM (giovani Impegno Missionario) e dall’Azione Cattolica Ambrosiana per sabato 19 gennaio alle 19.30 presso la comunità dei missionari comboniani in via della missione 12 a Venegono Superiore.

L’incontro si colloca all’interno del cammino di formazione GIM che quest’anno ha come tema di fondo le scelte di vita. Precedentemente hanno partecipato agli incontri Nello Scavo (Giornalista e reporter di Avvenire), Benedetta Collini (attivista di SOS Mediterranee) e, in collegamento skype, l’avvocato Alessandra Ballerini.

Tante le domande che fanno da panno di fondo al dibattito: la politica è una scelta di vita? Che cosa significa e come parlare di politica oggi ai giovani? I giovani, i millenials, forse, prima che sentirsi cittadini italiani, si sentono oggi cittadini europei. La attuale struttura politico amministrativa dell’Europa risponde a questo sentirsi Europei dei giovani di oggi? Quale futuro per l’ Europa.

A queste e ad altre domande che potranno sorgere durante l’incontro tenteranno di dare una risposta Anna Zambon, giovane studente di scienze politiche, consigliera comunale di Gallarate e giovane di Azione Cattolica e Cecile Kyenge, europarlamentare, già ministra dell’integrazione.

Una caratteristica, che sempre più si è consolidata con il tempo, degli incontri GIM del sabato sera è la famigliarità e l’informalità. La scelta è quella di terminare la serata con una cena condivisa (quindi chi partecipa porta qualcosa da mangiare o da bere per se e per un’altra persona) e, per chi lo desidera, con un momento di preghiera prima dei saluti.

Una opportunità in più, offerta dal mese di gennaio è la possibilità di visitare (per chi ancora non lo avesse fatto) il presepe preparato come ogni anno, da più di 65 anni ormai, dai missionari comboniani e dai volontari, che ha come tema quest’anno il sinodo diocesano “DALLE GENTI” celebrato dall’arcidiocesi di Milano.