Musica dall’infanzia: concerto di violino e pianoforte per bambini

Un violino e un piano forte insieme. E il concerto da camera è per i bambini. A promuovere l’iniziativa è l’associazione “Le stanze della Musica” per sabato 2 febbraio alle ore 10.30 all’auditorum della scuola di musica di via Padre Reina 14, a Saronno.

Il concerto, tutto per i bambini ma adatto anche agli adulti, si intitola “Musica dall’infanzia”, e sarà interpretato Darina Vasileva al violino e Stefano Spitalepresso al pianoforte. Al termine dell’isibizione, per tutti i partecipanti, una piccola merenda.

L’ingresso costa €5 ed è gradita la prenotazione scrivendo a info@lestanzedellamusica.org oppure 366 5980980.

Per maggiori informazioni: www.lestanzedellamusica.org.