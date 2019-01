Nuovi sensi unici in città

Nei prossimi giorni saranno introdotte nuove modifiche alla circolazione in vie caratterizzate da sede stradale ridotta e difficoltà di transito per i veicoli, inclusi i mezzi di soccorso.

Entro la settimana in corso saranno in vigore due sensi unici in via Canova, uno da via Resegone a via Santa Teresa del Bambin Gesù, uno da via Resegone a via Galvani. Dal 25 gennaio sarà possibile transitare in una sola direzione anche in via Emiliani, tra via Bainsizza e via Menotti, con accesso da via Bainsizza. Stessa data per l’introduzione del senso di marcia obbligatorio in via Robino, da via Menotti a via Bainsizza.

Le condizioni meteo possono influenzare i tempi di attivazione delle modifiche.