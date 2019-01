Una pioggia di orsacchiotti per i bambini in ospedale

Si chiama Teddy Bear Toss; nato negli Usa sulla pista da hockey, il “lancio di orsacchiotti” a scopo benefico è arrivato in Italia attraverso il mondo del basket, in particolare grazie alla pagina Facebook La Giornata Tipo. E anche a Gallarate l’iniziativa solidale è proposta dai cestisti, quelli del Basketball Gallarate.

L’appuntamento è sabato 12 gennaio, alla partita di Serie C Gold tra la squadra di Gallarate e il Nerviano, che si gioca al palazzetto di via Sottocosta, a Crenna, alle 18.

L’appello è dunque questo: presentarsi “armati” di peluche – orsacchiotto o altro, decidete voi – da lanciare in campo al momento opportuno. Vale a dire al primo canestro dell’incontro (tiri liberi esclusi).

I peluche saranno raccolti dai giocatori in campo e saranno poi donati alla associazione “Uno due tre Alessio” di Castellanza, che affianca i bambini ricoverati in oncologia. Insomma: una sfida di bontà. Obbiettivo: riempire tutti i quattrocento posti del palazzetto e quindi “arruolare” un battaglione di soffici peluche. «Contiamo su tutte le squadre di minibasket e giovanili», spiegano i promotori.