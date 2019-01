Progetto comune augura buona campagna elettorale

Riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consiliare Progetto Comune, in prossimità della scadenza di mandato, coglie l’occasione per ringraziare tutti i Cuvegliesi e augurare un’interessante campagna elettorale, con l’auspicio che sia favorito il più possibile una clima sereno per la riflessione e il voto popolare.

Ringraziamo per la possibilità che ci e’ stata data di intraprendere un percorso così interessante e gratificante, durante il quale siamo state incoraggiate dal riscontro positivo avuto con i nostri concittadini.

I nostri ringraziamenti vanno inoltre a tutti i collaboratori comunali e ai colleghi politici.

Rendiamo infine nota la decisione della consigliera Roberta Tagliati che, per il prossimo quinquennio, non intende proseguire, in quanto decisa a dare la precedenza ai propri obiettivi personali.

Buon Prossimo Mandato a tutti !

Le Consigliere di Progetto Comune

Ginelli Sara

Tagliati Roberta