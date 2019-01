Proroga per le iscrizioni di Luino Corsi

Le iscrizioni per Luino Corsi 2019 sono prorogate di una settimana e avranno pertanto scadenza il giorno venerdì 19 gennaio alle ore 12.30.

Posti esauriti per yoga, pilates, tedesco base (martedì) e inglese intermedio (mercoledì).

Per informazioni e contatti: 0332.543592; g.buttice@comune.luino.va.it

Corsi disponibili: inglese (elliot) fotografia creativa per bambini inglese (giovanelli) tedesco (giovanelli) pilates tedesco (schilling) yoga play with me difesa personale cucina per bambini.

Quest’anno “Luino corsi” presenta un’ampia scelta di proposte, ma è

opportuno che l’utenza sia informata di sullo spirito dell’iniziativa, che si

presenta, come sempre negli anni, come corsi per il tempo libero.

Il Comune offre al cittadino un servizio che è un’occasione di svago ed aggregazione, unitamente all’opportunità di avvicinarsi allo studio o alla

conoscenza di materie che, se susciteranno interesse, andranno approfondite

nelle sedi preposte (es. lingue straniere).

Seppure alcuni corsi vengano proposti in livelli differenziati, non viene garantita alcuna continuità didattica; ogni utente è libero di iscriversi più

volte allo stesso corso ma non può chiedere che il programma proposto sia

adeguato al suo livello di preparazione.

In ragione di quanto sopra nessun attestato di partecipazione o frequenza

potrà essere rilasciato.