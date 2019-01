Pugno duro contro la baby gang comasca: 17 ragazzini nei guai

Furti, ricettazione, aggressioni e vandalismi ma anche resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Un lungo elenco di reati più o meno gravi questa mattina ha portato all’emissione di misure di custodia cautelare per una baby gang composta da 17 minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, italiani e stranieri, che da tempo imperversava a Como.

Le indagini, scattate dopo una serie di denunce e condotte da Polizia e Carabinieri del capoluogo lariano, hanno portato all’individuazione della banda e all’attribuzione di una lunga serie di reati consumati in pochi mesi, tra luglio e ottobre dello scorso anno, tra cui una decina di rapine, ben 17 furti aggravati e cinque reati di ricettazione, oltre a diversi episodi, anche gravi, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Diversificate le misure cautelari disposte per i componenti della baby gang: per cinque di loro si sono aperte le porte del carcere, sette sono stati inviati in comunità mentre ad altri cinque è stato notificato l’obbligo di permanenza in casa.