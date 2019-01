Il regalo di Tommy: “Cara Befana, salva la nostra montagna che sta bruciando”

Sta girando molto sui social la lettera scritta dal piccolo Tommy, per chiedere un regalo speciale alla Befana.

«Cara Befana, aggiusta la nostra montagna che sta bruciando» inizia la letterina, corredata dal disegno dei monti. Oltre alla salvezza della Martica c’è anche la preoccupazione per gli animali e la speranza che si possa trrovare chi ha provocato l’incendio (le autorità propendono per un innesco accidentale, più che per un piromane)