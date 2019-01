Storia, risate e avventura: le uscite al cinema del 17 gennaio

Glass, diretto da M. Night Shyamalan, è il sequel di Unbreakable – il predestinato e

Split. Sono trascorsi 15 anni dallo scontro con l’ “uomo di vetro”, Elijah Price (Samuel L. Jackson ): David Dunn ( Bruce Willis ) apprende dal notiziario che l’assassino smascherato in Tv è Kevin Wendell Crumb ( James McAvoy ), uno degli uomini della “Bestia” che seminò il terrore nel sotterraneo dello zoo in cui Dunn lavorava.

Aiutato dal figlio, il protagonista segue le tracce di Crumb, per sventare i suoi piani di morte, che prevedono il sacrificio di giovani ragazze alla Bestia. Lo scontro diventa sempre più vicino quando i due vengono rinchiusi nella stessa clinica psichiatrica in cui è stato confinato Price.

Maria Regina di Scozia uscirà al cinema giovedì 17 gennaio. 1561: Maria Stuarda, a seguito della morte del marito Francesco II di Francia, decide di fare ritorno in Scozia, la sua nazione di nascita. Qui si creano subito tensioni con Elisabetta I, figlia di Enrico VIII e protestante, che si contende con Maria, cattolica, il titolo di regina d’Inghilterra. Entrambe le corti di Inghilterra e Scozia temono che la Stuarda stia tessendo le trame di un’alleanza con Roma e sono concordi su un concetto: nessun papista siederà mai sul trono d’Inghilterra.

L’Agenzia dei bugiardi, simpatico remake del film francese Alibi.com, esce sul grande schermo il 17 gennaio. L’affascinante Fred (Giampaolo Morelli), il nerd Diego (Luigi Luciano) e lo stagista Paolo (Paolo Ruffini) fondano un’agenzia molto particolare, il cui scopo è fornire alibi di ogni genere ai propri clienti. Gli affari vano a gonfie vele, finché Fred si innamora di Clio (Alessandra Mastronardi), convinta sostenitrice dell’onestà, cui non può certo parlare del suo mestiere. La situazione precipiterà quando fra i clienti dell’agenzia si presenterà Alberto (Massimo Ghini), il padre di Clio, in cerca di una copertura per una vacanza in compagnai dell’amante.