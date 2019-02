9 fughe romantiche per San Valentino

Weekend romantico per San Valentino? InLombardia, il portale della Regione dedicato al turismo, presenta nove itinerari per festeggiare il giorno degli innamorati con una romantica gita fuori.

Dalla gita sul lago alla cena in tram, le proposte di InLombardia:

1. Il ristorante itinerante

A Milano tutto è possibile, anche una cena su un tram storico. Si chiama Tram ATMosfera. Un ristorante itinerante che delizierà il vostro palato grazie a piatti prelibati. Avrete la possibilità di scegliere tra diversi menù a base di carne, pesce e vegetariano preparati da chef affermati sempre presenti a bordo. Durante la cena vi permetterà di ammirare i luoghi più suggestivi della Milano storica e contemporanea. Scattare foto ricordo ad ogni tappa è doveroso.

2. Passeggiate romantiche ammirando il paesaggio

Per rilassarsi e godere di uno splendido scenario mano nella mano, il Lago d’Iseo (o Sebino) è uno dei più affascinanti e romantici specchi d’acqua d’Italia per il suo paesaggio. Bossico, un piccolo paesino in provincia di Bergamo ha pensato a tutti gli innamorati organizzando “Bossico e i giorni dell’amore” per godersi giornate rilassanti e rigeneranti grazie al clima mite e alla natura circostante. Cene a tema, passeggiate romantiche e possibilità di incatenare il tradizionale lucchetto dell’amore ammirando il panorama.

3. Dormire in un Igloo

Se sei un inguaribile romantico ti consigliamo di regalare un’esperienza unica a chi condivide con te ogni momento della giornata. Una notte romantica in una suite di neve a 1800 m. Si trova a Livigno. Si dorme avvolti in un caldo sacco a pelo termico e al risveglio coccole di coppia in SPA. Vi abbiamo incuriosito?

4. Immersi in acque termali

Insieme alle terme, in Val Brembana, San Pellegrino Terme è il luogo ideale per rilassarsi. Attimi di tranquillità e piacere immersi in acque calde termali, cascate tonificanti, saune con vista panoramica. Momenti di benessere capaci di rigenerare corpo e mente. Emozioni da vivere insieme a chi ami.

5. Mantova romantica

E’ stata definita la città più romantica del mondo, Mantova regala scenari da mille e una notte. La città dei Gonzaga, un luogo dal fascino antico, ricco di storia e cultura. Passeggiare abbracciati per le vie della città e godere di una cena a lume di candela con i piatti più celebri della tradizione: i tortelli di zucca.

6. Scoprire Limone sul Garda

Fuga romantica per un tramonto che emoziona all’antica limonaia del castello a Limone sul Garda. Una location perfetta da scoprire in coppia, un antico paese con angoli suggestivi che ha saputo mantenere la tipica atmosfera di villaggio di pescatori. Passeggiando durante la fioritura delle limonaie sentirete un intenso profumo di agrumi.

7. Navigare sul Lago Maggiore

Scoprire le bellezze naturali del Lago Maggiore, esplorare patrimoni artistici grazie al servizio di navigazione. Un’esperienza da sogno che vi permette di visitare l’Eremo di Santa Caterina del Sasso dove natura, arte, cultura ed enogastronomia si fondono creando il sodalizio perfetto per due innamorati che vogliono concedersi momenti di relax.

8. Musica a Teatro

Per un San Valentino a teatro, Cremona, città della musica e dei violini, apre le porte del Teatro più celebre, il Ponchielli ad un concerto dal titolo “Tango all’Opera o El Tanguero de Sevilla. Un progetto unico nel suo genere che vede come protagonista una delle soliste più apprezzate a livello internazionale.

9. Concerti in alta quota

A 2600 metri di altitudine, al Passo Tonale Ghiacciaio Presena, un teatro di ghiaccio vi permetterà di vivere un’esperienza emozionante. Un concerto di suoni creati dal ghiaccio. Si, perché i musicisti suonano con strumenti di ghiaccio capaci di regalare magiche sensazioni.