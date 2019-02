Amazon lancia un programma per piccoli produttori alimentari

Essere attivi da non più di cinque anni, fatturare meno di 10 milioni di euro l’anno, realizzare un prodotto al 100% italiano.

Le aziende che soddisfano queste condizioni avranno accesso per tre settimane alla piattaforma Prime Now per la distribuzione ai clienti milanesi.

Questo il programma voluto da Amazon per collaborare con i piccoli produttori agroalimentari italiani