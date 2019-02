Bimbi alla scoperta di “Cosa bolle in… biblioteca”

Letture animate e un laboratorio per piccolissi dedicato a “Cosa bolle in… Biblioteca”.

L’iniziativa è in programma per sabato 9 febbraio alle ore 10 nel salone della Biblioteca civica Luigi Majno di Gallarate (ingresso da piazza S. Lorenzo).

Attività adatta ai bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da un adulto

Partecipazione gratuita con prenotazione allo 0331795364