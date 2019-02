Buon non compleanno a voi

Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri di non compleanno, tanti auguri a voi. Siete nati il 29 febbraio? E allora per quest’anno niente torta o festa, almeno non il giorno “canonico” della vostra venuta al mondo.

L’anno bisestile cadrà infatti nel 2020 e quindi chi è nato il 29 febbraio, festeggia oggi, 28 febbraio 2018, oppure il 1° di marzo. Ecco, secondo Wikipedia, quali sono le celebrità nate il 29 febbraio. La probabilità di nascere il 29 febbraio è di una su 1.461. In quattro anni ci sono 1.460 giorni, aggiungiamo quello dell’anno bisestile, si arriva così a 1.461.

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell’anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari per evitare lo slittamento delle stagioni: ogni 4 anni accumulerebbero un giorno in più di ritardo.

Una curiosità che se siete nati il 29 febbraio non potrà che farvi piacere: a chi festeggia il compleanno ogni quattro anni, Flixbus ha dedicato un’offerta speciale. La compagnia di trasporti ha infatti lanciato la promozione #ViaggiatoriBisestili, che consente di richiedere uno sconto speciale per raggiungere una delle oltre 2.000 destinazioni collegate dalla propria rete in 29 Paesi.