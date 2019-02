Comunicare con il bambino, dal pancione al neonato

Dedicato a donne in gravidanza e neo mamme il breve ciclo di due incontri con la pedagogista Mikol Brighina e intitolati “Io e te, per una buona relazione”, in programma nelle mattinate di mercoledì 27 febbraio e 6 marzo sempre alle ore 10.30 negli spazi dello Studio VitaVera di via Sauro 16, ad Azzate.

“Educazione prenatale e massaggio al neonato” sono gli argomenti da affrontare nel primo incontro centrato sulla “comunicazione psicotattile” col bambino, sia all’interno del pancione che fuori, dopo la nascita.

“Comunicazione e gioco del neonato” sono invece gli argomenti del secondo incontro in cui si cercherà di imparare a comprendere il linguaggio non verbale quello utilizzato e compreso dal neonato, con particolare attenzione al contatto e alle prime esperienze di stimolazione e gioco.

Per informazioni e iscrizioni contattare lo Studio VitaVera al numero 3914023013