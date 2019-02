Sono le pieghe dei giorni passati, uno dopo l’altro, magari lontano dal clamore e dai grandi eventi, a fare la storia. Piccoli episodi di vita quotidiana che segnano i luoghi e le loro genti.

Per questo, nel raccogliere testimonianze e riportarle alla giusta luca, Giorgio Roncari è maestro.

Memori di numerose altre opere di storia locale – tra cui spiccano i lucidissimi lavori che di anno in anno si rinnovano nel « Taccuin » di Cuvio – i lettori del Roncari avranno ancora da stupirsi del sapore per quei fatti minuti che già nel titolo dell’ultimo libro fan venir fame di aneddoti: “Cuvio, Valcuvia e i Valcuviani nella storia“.

L’occasione buona per saperne di più arriverà venerdì 22 febbraio alle ore 19 presso Molinari&West Backery e Café, in via Battaglia di San Martino, 96 a Cuveglio.