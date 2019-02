Il derby tra Inter e Milan inizia a El Primero

Il derby tra Inter e Milan inizia a tavola, davanti alle prelibatezze preparate dallo chef del ristorante uruguaiano El Primero di Origgio. I due uruguaiani che giocano nelle due squadre milanesi, Diego Laxalt per il Milan e Matias Vecino per l’Inter, sono stati ospiti del ristorante di via Saronnino 3 ieri sera.