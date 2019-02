Famiglie a teatro, tra magia e fantasia

In un solo fine settimana due spettacoli dedicati alle famiglie al Teatro Fratello Sole di via Massimo D’Azeglio 1, a Busto Arsizio. Due spettacoli, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, immersi tra magia, fantasia e meraviglia, per la gioia di bambini e ragazzi di ogni età.

Venerdì 8 febbraio alle ore 20.45

IMPOSSIBILE

Si comincia con lo spettacolo di magia e illusionismo “Impossibile”. Sul palco il Mago Geko e la sua assistente si esibiranno in una serie di numeri del repertorio classico, con corpi divisi a metà, trafitti da spade eppure integri, lame infuocate, giochi di metalismo e numeri interattivi per catturare l’attenzione e l’incredula meraviglia dei più piccoli.

Ingresso: adulti 15 euro (ragazzi fino a 13 anni ridotto 6 euro).

Sabato 9 febbraio alle ore 16.30

VALENTINA VUOLE

Sabato pomeriggio per il pubblico dei più piccini (bambini dai 3 agli 8 anni) andrà in scena “Valentina Vuole”, una piccola narrazione per attrici e pupazzi portato in scena dal duo artistico parmigiano del “Progetto GG” formato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.

A loro il compito di raccontare la storia semplice di una bambina, che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro dove non manca niente, ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché ha tutto ma vuole sempre di più. “Valentina Vuole”. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare, e per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. “Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà- scrive Elis Ferracini, curatore della rassegna “Piccoli passi“ che il Fratello Sole dedica al bambini e declinata quest’anno tutta al femminile. Non potevano mancare le protagoniste del Progetto GG. Doppia G come le iniziali dei loro cognomi ma anche G come gioco, che tanta parte ha nella vita di bambine e bambini, come tanta parte ha nel lavoro di ricerca di tanto teatro ed, in particolare, nel lavoro di Consuelo e Francesca “che ci accompagnano con Valentina fra regole e libertà”.

Ingresso unico a 5 euro (oppure abbonamento alla rassegna Piccoli Passi a 15 euro).

Per maggiori informazioni consultare il sito del Teatro Fratello Sole.