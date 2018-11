Bambini a Teatro con “Piccoli passi”, al femminile

Tanti linguaggi, tutti declinati al femminile, per la nuova edizione di “Piccoli Passi”, la rassegna che il Cinema Teatro Fratello Sole dedica a bambini e ragazzi.

Il primo appuntamento è per sabato 15 dicembre alle ore 16.30 con “Storie in un albero” di Lucia Osellieri (La casa degli Gnomi – Padova): uno spettacolo di burattini e cantastorie adatto a grandi e piccini.

Lo spazio scenico è occupato da un grande albero, attorno al quale Lucia racconta le storie del bosco e il susseguirsi delle stagioni. Con l’arrivo della primavera l’albero centenario si colora, si anima di suoni e i suoi piccoli abitanti prendono vita. E poi arriva Pistacchio, lo gnomo, con tutta la sua famiglia: fra bastonate, furbizie che promettono di coinvolgere il pubblico sino al lieto fine.

I testi della storia “L’orco ortolano” sono originali di Alessandro Gigli, le altre narrazioni sono liberi adattamenti della Osellieri. Burattini e scenografia sono di Massimo Galletti.

Sarà questo il primo spettacolo di Piccoli Passi, la rassegna che il Fratello Sole dedica all’infanzia e che per questa XIX edizione ha scelto come tema “La scena è femminile”, presentando un calendario di cinque spettacoli, tutti firmati da donne che hanno scelto di esprimersi a Teatro con linguaggi differenti. A cominciare da Lucia Osellieri, protagonista del primo spettacolo di domenica 15 dicembre e che porta con sé una lunga esperienza di racconto nelle piazze.

Sandra Pagliarani con i burattini di Nasinsù (Bologna) il prossimo 19 gennaio mette in scena la storia antica di una servetta intelligente e astuta a servizio del vero amore. Sondano invece il desiderio di felicità gli spettacoli di Natalì, che arriva da lontano con l’animazione di Gabriella Roggero (Angera), e poi quello di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti (Parma) con la principessa Valentina. Infine Veronica Gonzalez, da tempo in Italia ma di origini argentine, col suo Teatro dei Piedi si muoverà sulla scena sospesa fra grande comicità e sorprendente fascino.

“La scelta del tema femminile mette in luce, per contenuti e forma, quell’energia vitale e creativa che è propria del teatro, luogo di affetti, emozioni, storie e nutrimento dello spirito”, spiegano i promotori.

Oltre alla rassegna Piccoli Passi, da qualche anno il Cinema Teatro Fratello Sole porta avanti anche il “Progetto scuola: Cinema – Teatro – Letteratura”, con un ampio panorama di proposte diversificate in base all’età, dai 4 ai 13 anni. Si tratta di un’opportunità culturale e formativa per bambini e ragazzi che, attraverso la partecipazione collettiva delle classi, possono vivere un’esperienza di grande impatto.

Il costo del biglietto per gli spettacoli di Piccoli passi è di € 5 ed è acquistabile alla biglietteria del Teatro Fratello Sole in via Massimo D’Azeglio 1, A Busto Arsizio.

Per maggiori informazioni consultare il sito: fratellosole.it.