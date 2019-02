Fermato per un controllo si ferisce con una bottiglia

Tardo pomeriggio agitato in via Rainoldi, in centro a Varese. Un 23enne straniero è stato fermato dagli agenti della Volante della Questura e perquisito (aveva con sé una modesta dose di droga)

Complice forse l’alcol, il giovane ha reagito spaccando una bottiglia che aveva con sé e ha minacciato di uccidersi. Gli agenti della Volante hanno chiamato rinforzi, alla fine si sono precipitati quattro diversi equipaggi (foto d’archivio).

Il giovane si è ferito con la bottiglia, gli agenti sono riusciti alla fine a bloccarlo e a “consegnarlo” all’ambulanza intervenuta (è finito in ospedale in codice verde, vale a dire senza ferite gravi). Bisognerà vedere adesso se la droga e la reazione si trasformeranno in qualche addebito penale.