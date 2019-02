Maria Sofia Pisu legge le fiabe di Maria Lai al Museo del Tessile

In occasione della mostra “Maria Lai e Franca Sonnino. Capolavori di fiber art italiana” in corso al Museo del Tessile di Busto Arsizio fino a domenica 3 marzo, giovedì 28 febbraio alle ore 18.30 si terrà un evento speciale. Protagonista sarà Maria Sofia Pisu, nipote ed erede, non solo materiale, ma dell’intero testamento artistico, della grande Maria Lai.

Dopo l’apprezzatissimo intervento durante la cerimonia di inaugurazione, lungamente applaudito dall’affollata platea, e davanti anche, tra gli altri, al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, Maria Sofia Pisu, che vive in Sardegna, torna dunque a Busto Arsizio, dove sarà protagonista dell’incontro e leggerà, eccezionalmente, per il pubblico della mostra, una delle note fiabe di Maria Lai.

Maria Sofia Pisu non sarà però sola: sarà infatti presente, in arrivo in città da Roma, dove vive, anche Clarita Di Giovanni, regista cinematografica romana e curatrice della mostra, che accompagnerà il pubblico in una ‘lettura’ dedicata dell’esposizione.

Clarita Di Giovanni è anche autrice e realizzatrice di “Ansia di infinito”, documentario sulla vita di Maria Lai, che, insieme all’omonimo volume e al video post-scriptum, compone l’opera omnia dedicata al racconto della vita della fiera artista sarda e di cui alla mostra di Busto è possibile vedere un estratto, proiettato a ciclo continuo.

Ansia di infinito è stato presentato e premiato al Festival del Cinema di Roma nel 2009. Per realizzarlo, Clarita Di Giovanni ha trascorso moltissimo tempo in Sardegna, nei luoghi di Maria Lai, insieme a lei. “Questo evento, collaterale e complementare alla mostra, organizzato dalla Fondazione Bortolaso Totaro Sponga e dall’Amministrazione comunale, – spiega l’assessore all’Identità e Cultura Manuela Maffioli – intende offrire la possibilità di attraversare nel modo più profondo e filologicamente aderente la vita, il pensiero, la poesia e l’arte di Maria Lai, grande protagonista, insieme a Franca Sonnino, dell’esposizione ospitata al Museo del Tessile, che tanto successo sta riscuotendo e di cui questo appuntamento vuole porsi come momento complementare, a beneficio di chi ha già ammirato i capolavori esposti e di chi li ammirerà”.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è un’occasione unica e rara per approfondire la figura di Maria Lai raccontata da chi ha potuto condividere con l’artista vita ed esperienze.

MARIA SOFIA PISU racconta MARIA LAI

Giovedì 28 febbraio 2019, ore 18.30

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale

Via Volta con ingresso da Via Galvani – Info 0331.390218

Ingresso GRATUITO