Muore nel crollo della fognatura operaio di Cassano Magnago

È morto per i violenti traumi subiti in un incidente sul lavoro in Brianza Giacomo Gallo, 56 enne operaio residente nel varesotto, rimasto gravemente ferito mentre effettuava un sopralluogo in una fognatura, all’interno di un cantiere edile a Desio (Monza), nel primo pomeriggio di oggi. Ne dà notizia l’Ansa.

Gallo, dipendente della ditta che sta costruendo una palazzina in quell’area, si è calato nel buco per la costruzione delle fognature, le cui pareti gli sono improvvisamente crollate addosso. Trasportato in arresto cardiaco al San Gerardo di Monza, è morto a causa dei gravi traumi subiti.