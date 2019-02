Nuove telecamere sorvegliano scuole, palestra e cimitero

Nuove telecamere per la videosorveglianza sono state installate nei giorni scorsi a Induno Olona e altre ne arriveranno a breve.

Le nuove telecamere sono state collocate in via Croci, per la videosorveglinza della scuola elementare Ferrarin e della palestra comunale, in via Andreoli all’ingresso della scuola media Passerini e all’interno del cimitero di San Bernardino.

«A brevissimo – annuncia il sindaco Marco Cavallin – ne saranno montate altre due, per tenere sotto controllo l’area della stazione. Inoltre, grazie ad un contributo di 40mila euro del Ministero dell’Interno, entro poche settimane verranno acquistati ulteriori apparecchi di controllo».

Le nuove telecamere installate in questi giorni vanno ad implementare il sistema di videosorveglianza avviato con tre “occhi elettronici” già in servizio in paese da circa un anno nei rioni di Broglio e San Cassano, nei varchi di ingresso al paese.

Sul territorio comunale è stata inoltre installata una “foto-trappola”, «un dispositivo – spiega Cavallin – che si utilizza per vigilare ad esempio su chi abbandona rifiuti nei boschi, o permette al proprio cane di sporcare i marciapiedi senza poi ripulire; da oggi più che in passato un cittadino indisciplinato rischia di essere visto e severamente punito. Anche in questo caso, l’idea è di potenziare a breve la nostra dotazione».

Induno Olona, grazie ai nuovi investimenti, diventa parte integrante della rete di videosorveglianza “stesa” tra Arcisate e Varese: «Questo fa del nostro territorio un luogo controllato. Questo certo non basta a stroncare del tutto la microcriminalità ma è un buon deterrente, insieme al Controllo del vicinato, attivo in alcuni rioni di Induno Olona fin dal 2014, e al costante presidio delle Forze dell’ordine, in particolare Carabinieri e Polizia Locale. L’unificazione del Comando di Polizia locale con Arcisate ha consentito in queste prime settimane del 2019 di ottenere già buoni risultati a livello di presenza sul territorio e molti altri, sono certo, se ne conseguiranno nel prossimo futuro».

La speranza è che si possano a breve insediare ad Induno Olona anche i Carabinieri, dal momento che i lavori per il completamento della caserma di via Sangiorgio sono stati riassegnati: «Il cantiere è stato riperto e i lavori sono ricominciati – conclude Cavallin – Non appena le temperature saranno meno rigide verranno ripresi i lavori sui cementi armati, e dunque ci auguriamo che vengano rispettati i tempi di fine lavori, il cui termine è fissato per l’inizio dell’estate 2019».