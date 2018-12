Comando unico e 12 agenti: unificata la Polizia locale di Induno e Arcisate

Comando unico, nuova organizzazione della presenza sul territorio e un numero di pronto intervento a disposizione dei cittadini.

Sono queste le principali novità della convenzione tra il Comune di Arcisate e quello di Induno Olona per gestire con maggiore efficacia le forze di Polizia locale sul territorio. L’accordo è stato presentato dai due sindaci Angelo Pierobon e Marco Cavallin in una conferenza stampa congiunta, con la presenza del comandante Giuseppe Livio, di Arcisate, che sarà il comandante unico della Polizia locale associata.

Si tratta, hanno spiegato sindaci e comandante, di un ulteriore passo avanti di quella che era una collaborazione già in atto.

«Abbiamo la volontà di arrivare ad una collaborazione più stretta – ha detto il sindaco di Arcisate, Angelo Pierobon – e questo spiega anche la novità del comandante unico che permetterà di gestire in modo migliore gli agenti, i servizi e la presenza sul territorio».

Il numero di agenti a disposizione – dodici, sei per ciascun Comune, con una dotazione di 4 mezzi – non cambierà per il momento, ma unendo le forze si conta di garantire una maggiore dislocazione sul territorio per rafforzare in particolare il fronte sicurezza.

Sarà inoltre istituito un numero di pronto intervento, attivo dalle 7 alle 19 , a disposizione dei cittadini per segnalare incidenti stradali, persone sospette o situazioni che richiedano un controllo. A supporto Livio e i suoi uomini avranno un totale di 15 telecamere Ocr – quelle che possono rriconoscere e registrare in automatico le targhe – e una ventina di telecamere normali sparse sul territorio dei due comuni.

«C’è sempre più richiesta di sicurezza – ha detto Marco Cavallin, sindaco di Induno Olona – e questa collaborazione ci aiuterà a gestire con maggiore efficienza le risorse disponibili per un migliore presidio di un territorio che conta 20mila abitanti».

Particolarmente soddisfatto il comandante Livio: «Si va nella giusta direzione, perché la collaborazione in questo settore è molto importante e permette di ottimizzare le forze in campo. La stessa Regione sta incentivando questo tipo di gestioni associate, e questo potrebbe portare ulteriori risorse nei due Comuni».

La convenzione avrà la durata di un anno, per sperimentare le nuove modalità operative ma anche perché entrambi i sindaci sono a fine mandato e dunque, hanno spiegato, era corretto non vincolare i nuovi amministratori, ma piuttosto tracciare una strada da percorrere.

La nuova convenzione per la gestione del servizio associato di Polizia locale sarà portata in discussione nei prossimi giorni nei rispettivi Consigli comunali: il 18 dicembre a Induno e il 19 ad Arcisate.