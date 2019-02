Scontro tra auto e moto, ferito il motociclista

Schianto tra auto e moto a Cuveglio attorno alle 16 di oggi, domenica (foto di un nostro lettore). L’incidente si è verificato in via Vidoletti e ad avere la peggio, come sempre in questi casi, è stato il motociclista, un uomo di 49 anni che è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate.