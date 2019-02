Settecento atleti in gara sulle pedane del PalaBorsani

Sabato 2 e domenica 3 febbraio il PalaBorsani di Castellanza sarà lo scenario nel quale andrà in scena la seconda prova regionale di spada e fioretto e interregionale (con Piemonte e Liguria) di sciabola.

Per l’evento (curato dal Club Scherma Legnano) si prevede un coinvolgimento di circa tremila persone, tra cui 700 atleti più famiglie, tecnici, visitatori e addetti ai lavori, per una ventina di pedane allestite.

Il programma di sabato vedrà impegnati spadisti (categorie Ragazzi/allievi e Giovanissime), sciabolatori (Ragazzi/Allievi, Maschietti, Giovanissimi e per le categorie femminili le Ragazze/Allieve e Bambine), e fiorettiste delle categorie Ragazze/Allieve, Giovanissime e Bambine. Domenica 3 si passerà ai fiorettisti (Ragazzi/Allievi, Giovanissimi e Maschietti) e infine agli spadisti (gare per le categorie femminili Bambine e Ragazze/Allieve, Maschietti e Giovanissimi per i ragazzi). L’ingresso del pubblico al PalaBorsani sarà libero.

Non solo scherma però: nella mattinata di domenica, dalle 9 alle 13, il dottor Alessandro Noto Terrà un seminario sul tema Marketing e Comunicazione sui social.