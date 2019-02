Un fiume d’acqua sulle scale della stazione

Un tempo (dieci anni fa) era diventata famosa come “stazione fantasma”, poi è diventata infrastruttura fondamentale, persino con qualche problema a gestire l’afflusso di persone, o meglio di auto. Ma adesso la stazione di Ferno-Lonate Pozzolo è alle prese con un problema quasi basilare: le infiltrazioni d’acqua.

Problema, in realtà, già segnalato in passato, ma mai risolto davvero. Problema riproposto con gli ultimi giorni di piogge, con le nuove segnalazioni di pendolari e utenti occasionali che si sono ritrovati a passare dalla stazione a metà strada tra i due paesi di Ferno e Lonate Pozzolo. Il disagio è in particolare localizzato sulla scala mobile che conduce al binario 1 e soprattutto si è presentato per più giorni, più rilevante nei momenti centrali della giornata, per lo scioglimento della poca neve sul tetto, quando le temperature si alzavano.

Alla fine pare che FerrovieNord, responsabile per gli impianti ferroviari fissi della rete Fnm, interverrà. Almeno, così assicura una nota che assicura che la società “ha già programmato per i mesi primaverili (marzo-aprile), quando le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, un intervento di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione per risolvere in maniera definitiva il problema delle infiltrazioni d’acqua”.

La stazione di Ferno-Lonate si è dimostrata un polo molto attrattivo, grazie a treni cadenzati ogni 30 minuti. I parcheggi sono stati progressivamente ampliati negli ultimi anni e la creazione di ciclabile e marciapiedi hanno consentito di migliorare l’accesso anche senza auto. C’è qualche limitazione nell’uso dei servizi (vincolati all’apertura dello spazio bar, nella grande esedra verso Ovest) mentre in compenso durante il giorno c’è una situazione di presidio garantita dal bar e dagli uffici distaccati del Comune.