A Cuveglio si dimette il vicesindaco Giuseppe Arturi

«Mi dimetto per motivi personali». Una chiarificazione opportuna dopo le voci di dimissioni seguite dagli atti formali della amministrazione di Cuveglio retta dal sindaco Giorgio Piccolo che ha dovuto nominare un suoi nuovo vice dopo il passo indietro di Giuseppe Arturi.

Gli succede Giuseppe Cardillo, storico segretario comunale di numerosi paesi della valle, oggi in quiescenza e che ricopriva anche un ruolo in giunta, quale assessore.

E sempre in giunta, al posto dell’oramai ex vicesindaco e assessori Giuseppe Arturi, subentra Silvano Premoselli, che prende le deleghe del dimissionario. Una decisione che potrebbe ripercuotersi anche dal punto di vista della composizione del consiglio comunale, in quanto Giuseppe Arturi si è dimesso anche dal ruolo di Consigliere.potrebbe ora essere la volta del primo dei non eletti, Maurizio Molinari.

«Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, della quale ho apprezzato impegno e professionalità», ha specificato Arturi dopo le dimissioni.