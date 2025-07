La minoranza di Cuveglio all’attacco sul “caso Arturi”

“Cuveglio comune ideale”, gruppo di minoranza consiliare retto dall’ex sindaco e ora capo dell’opposizione Francesco Paglia va all’attacco dopo il “caso“ delle dimissioni del vicesindaco Guseppe Arturi che ha rassegnato le deleghe e si è pure dimesso dal ruolo di consigliere comunale nei giorni scorsi, subito sostituito.

«Questioni personali» le motivazioni espresse dal diretto interessato. Caso chiuso? No. Almeno secondo la minoranza di “Cuveglio comune ideale“ che in una nota spiega l’antefatto, cioè un litigio piuttosto animato avvenuto fra l’oramai ex vicesindaco e uno stradino «in forza al Comune di Cuveglio come categoria protetta e invalido»; bisticcio scaturito poiché l’amministratore pubblico avrebbe ritenuto che il lavoratore non avesse «svolto il proprio lavoro nel migliore dei modi».

Una voce circolata in paese nei giorni scorsi su cui la minoranza aveva chiesto e ottenuto un incontro urgente col sindaco, Giorgio Piccolo. Dopo l’incontro lo stesso gruppo consiliare ha diramato una nota nella quale si dice perplessa sia per la mancata vigilanza degli amministratori, sia rispetto ai criteri di scelta dei ruoli apicali del Comune.

Ma non manca l’affondo portato sul piano politico: «Ribadiamo quanto più volte già espresso all’interno dei Consigli Comunali, che questa Amministrazione non abbia nessuna visione relativa alla crescita sociale ed economica del nostro paese; si limita a una gestione delle minime problematiche di normale manutenzione, senza proporre progetti a largo respiro volti al rilancio economico, turistico dei nostri territori», concludono i consiglieri Francesco Paglia, Marco Bonvicini, Renato Furigo, Sonia Minorini.