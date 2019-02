Vedano Vive invita a scoprire il nuovo Statuto del Comune

In nuovo Statuto è uno strumento da conoscere: la maggioranza di Vedano Vive invita a leggere e scoprire la bozza del nuovo documento di base dell’ente Comune di Vedano Olona. E a fare osservazioni per migliorarlo e integrarlo.

«Ultimi giorni utili ai cittadini per presentare le osservazioni alla proposta di nuovo Statuto comunale come presentato in occasione della Giornata della Trasparenza, il 7 febbraio scorso. Uno strumento importante, la carta fondamentale dell’ente, che definisce diritti e doveri dei cittadini, degli organi istituzionali e dei dipendenti».

«In particolare aggiorna e potenzia la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che li riguardano con innovativi strumenti di coinvolgimento e consultazione, non solo con i referendum. L’invito è quindi di prendere visione della bozza pubblicata sul sito internet del Comune e delle ottime presentazioni che il prof. Bisio e il dott. Valerio hanno messo a disposizione per far pervenire eventuali osservazioni entro il termine del 22 febbraio secondo le modalità indicate».