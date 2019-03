Al gazebo dei 5 Stelle porti un gioco e te ne prendi un altro

Si chiama “Giocattoli in Movimento” l’iniziativa che, domenica 31 marzo (9-13) coinvolgerà gli attivisti fagnanesi del Movimento 5 Stelle in piazza San Gaudenzio con un gazebo per raccogliere giocattoli funzionati o libri per bambini. I bimbi potranno prenderne in cambio uno. Tutti i giochi e libri che verranno raccolti, saranno donati in beneficenza ai reparti pediatrici degli ospedali limitrofi (Busto, Tradate, Saronno).