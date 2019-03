Arco della Pace, arrestata baby gang

Coltelli e spranghe di ferro, pugni in faccia e bottigliate. Erano giovani, giovanissimi, ma il mestiere di balordo lo sapevano fare bene. Non di bulletto di quartiere, ma di rapinatore, con vessazioni subite dalle vittime avvenute non in zone in mano la degrado, ma nel salotto buono della città, culla della movida milanese.

È l’Arco della Pace, l’ingresso al parco Sempione dall’omonimo Corso che si incontra entrando a Milano dalla A-8.

I carabinieri hanno arrestato nove minorenni (otto in carcere e uno in comunità), mentre cinque maggiorenni sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata e lesioni. Sotto la lente dell’Arma una ventina di episodi tra giugno 2017 e aprile 2018 nella zona dell’Arco della Pace.

L’indagine non a caso è stata battezzata «paranza», l’attitudine all’iper violenza raccontata dal romanzo di Roberto Saviano sulle gang di giovanissimi legate alla camorra.