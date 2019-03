“Coppia aperta, quasi spalancata” in scena al Niemen

In occasione della Giornata Mondiale della Donna, in collaborazione con GEA (genera autostima), associazione che si occupa di assistenza legale alle donne che subiscono violenza, il Teatro Niemen vi aspetta. In scena torna la Compagnia Teatrale “ I Mattotori” di Buguggiate, in “Coppia aperta, quasi spalancata”, questa bellissima commedia di Dario Fo e Franca Rame che in chiave divertente e ironica tratta l’annoso problema della violenza verbale fra le mura domestiche. Appuntamento per venerdì 8 marzo, inizio spettacolo ore 21.