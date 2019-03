“Cuveglio al Centro” presenta Sara Ginelli

Cuveglio al centro sta lavorando quotidianamente per costruire la sua proposta per la comunità.

Cuveglio ha bisogno di un amministrazione con le idee chiare sul presente ma soprattutto sul futuro del paese, è necessario quindi avere uno sguardo attento e consapevole su tutte le funzioni comunali. Per questo motivo nella costruzione della lista abbiamo puntato sulle competenze, coinvolgendo persone preparate e capaci di progettare una Cuveglio migliore.

E’ questa la strada per non rinunciare a proposte ambiziose e forti, evitando di far diventare il programma un libro di sogni irrealizzabili. Il metodo che ci siamo dati è quello dei gruppi di lavoro, coordinati dal candidato sindaco Marco Magrini, gruppi aperti che hanno lavorato in queste settimane per costruire il progetto “Cuveglio al centro” e che hanno visto partecipare sia candidati che semplici cittadini interessati al bene comune. Con questo metodo vogliamo continuare a lavorare insieme a tutti coloro che vorranno portare il proprio contributo, le proprie idee, le proprie osservazioni e, tramite i gruppi di lavoro, concretizzarle in proposte amministrative. Per segnalarci queste disponibilità potete usare la mail info@cuveglioalcentro.it, la pagina facebook Cuveglio al centro o la sezione apposita sul sito www.cuveglioalcentro.it

Oggi presentiamo il primo candidato della lista “Cuveglio al centro” per Marco Magrini Sindaco: Sara Ginelli.

Laureata in giurisprudenza, ha conseguito successivamente un master di specializzazione in “stress e lavoro nella società dell’informazione”. Casalinga, é stata responsabile del punto vendita Mondadori in Galleria Duomo a Milano e consulente nella formazione manageriale.

“Vogliamo una Cuveglio che educhi e che valorizzi i talenti – dichiara Ginelli – A partire dalla scuola che vogliamo sempre più aperta come luogo vivo di una comunità che cresce insieme, capace di educare in modo attivo promuovendo ad esempio un’alimentazione sana e sostenibile in chiave ambientale, con iniziative come il pedibus che permettano ai ragazzi di imparare a muoversi in autonomia nello spazio urbano. Uno strumento fondamentale sarà il tavolo socio-educativo della comunità, – continua la candidata di Cuveglio al centro – quale luogo di incontro permanente e continuo tra tutti coloro che nel paese vogliono contribuire a progettare e attuare iniziative culturali ed educative: associazioni, volontari, enti no profit, parrocchie, pensionati e genitori affinché l’educazione e la cultura siano cosa di tutti. Accanto poi alla scuola, l’altro luogo culturale e formativo per eccellenza nel nostro paese è la biblioteca, che funziona grazie alla competenza e passione di chi ci lavora; la biblioteca in questi anni è stata luogo di eventi culturali, corsi, laboratori artistici, sede del progetto eureka con i volontari che aiutano nello studio e punto d’incontro dei gruppi di lettura. Vogliamo promuovere queste attività, accrescerle e incrementare le risorse disponibili, dando alla biblioteca la centralità che merita, perché sia un luogo vivo in cui crescono le idee e i pensieri di tutta la comunità. Vogliamo insomma una Cuveglio che rimetta al centro la vivacità e la bellezza del dialogo culturale – conclude Ginelli – che sappia essere esempio per i giovani ma che non tralasci il valore dalla saggezza popolare.”