Due giorni di gioco condiviso, grandi e piccini, con Brick a Lonate

Sabato 17 e domenica 18 marzo, dalle ore 10 alle 18 la tensostruttura di viale Po della Pro Loco ospita la manifestazione “Brick a Lonate – mattoncini a tutte le età”, realizzata anche quest’anno con la collaborazione del Comune di Lonate Pozzolo e dell’associazione “Sleghiamo la Fantasia”. Un intero fine settimana dedicato alla condivisione del gioco tra grandi e piccini a ingresso gratuito per tutti.

All’interno del salone saranno allestite diverse “palestre” di gioco.

“Monta & smonta”, con oltre 350 set di LEGO® a disposizione per soddisfare i costruttori più esigenti, cui possono partecipare tutti gli adulti e i bambini dai 5 anni

Laboratorio di libera creatività: tantissimi mattoncini colorati per dare sfogo alla creatività (dai 6 anni a salire)

Area DUPLO®, è un grande tappeto cui si accede solo senza le scarpe per tuffarsi in un mondo di colori e oltre 200 chili di mattoncini adatti ai più piccoli (bambini fino ai 5 anni).

Area Expo Lego Fun, dedicata agli adulti appassionati dei famosi mattoncini che metteranno in mostra le loro creazioni e le loro collezioni.

Durante la manifestazione bambini e ragazzi potranno anche partecipare al concorso “Slega la Fantasia”, suddiviso in due categorie in base all’età (la prima dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 13 anni la seconda) in cui le tre creazioni più originali ed elaborate di ogni categoria saranno premiate da una giuria di esperti