Escursione per “diversamente giovani” al Belvedere

Una nuova iniziativa nasce nella sezione di Luino del CAI grazie alla idea e collaborazione di Giancarlo Colla che pur avendo superato brillantemente la soglia dei 90 anni non solo continua a camminare in montagna ma anche si propone come “Guida” per accompagnare i “diversamente giovani” in bellissime e facili gite a “passo lento”.

Il primo appuntamento è per martedì pomeriggio 2 aprile e come meta della passeggiata c’è il Belvedere di Luino, facile e breve escursione con un punto molto panoramico sul Verbano e sul luinese dove è prevista la sosta. Il ritorno per lo stesso itinerario. L’area del Belvedere è stata realizzata dal Consigliere del CAI Luino Sandro Morandi che con maestria e spirito di iniziativa ha creato un angolo veramente suggestivo. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Luino.

Appuntamento ore 14,00 presso posteggio tribunale di Voldomino – un secondo punto di incontro a Poppino presso il posteggio del negozio “in butega”; alle ore 14.20, poi si proseguirà in auto fino alla località Gaggio da dove alle 14.45inizierà la gita. Accompagnatori C.Carlo 3311020657 –

Giovanni Tempo totale passeggiata ore 2,00 – Dislivello 70m – Difficoltà T (facile)

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it