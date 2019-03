I giovani incontrano Delpini per riflettere sul futuro

“Ci sarà qualcuno capace di amarmi veramente e non solo come oggetto?” “Le persone che dovranno amarmi, si stancheranno di me?”

Saranno queste due delle tante domande che giovani studenti delle scuole cittadine di Varese porranno lunedì mattina, 4 marzo, nel corso dell’incontro tra l’Arcivescovo Delpini e 570 ragazzi che si svolgerà all’Istituto De Filippi di Varese.

Sarà un momento corale per affrontare un tema delicato “Costruire se stessi è Costruire il mondo”, identificato dal gruppo “Lettera alla città” che da due anni sollecita e facilita un confronto all’interno delle comunità cristiane sul tema “Polis”.

Gli studenti, dei licei Cairoli, Ferraris, Frattini, Manfredini e degli istituti Daverio, De Filippi e Isis Valceresio sono stati coinvolti attraverso un gruppo di docenti che ha accettato la proposta del Gruppo “Lettera alla città” di avviare una riflessione sula consapevolezza di sé come passo fondamentale per costruire il proprio futuro. All’intero delle scuole, i docenti di religione, soprattutto, ma anche di altre materie hanno lavorato per identificare i dubbi e le paure degli adolescenti. Un corposo ventaglio di quesiti che verrà affrontato dall’arcivescovo insieme all’imprenditore sociale Johnny Dotti.

Nel maggio 2018 il Gruppo aveva organizzato un primo convegno dedicato al lavoro accompagnato da una mostra cittadina che è stata poi riproposta in alcuni quartieri nei mesi successivi.

Questa volta il focus è incentrato sui giovani e le loro domande esistenziali.