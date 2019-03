Gorillas spumeggianti in attacco: primo successo stagionale

Dopo due sconfitte sfortunate e brucianti, i Gorillas ottengono la prima vittoria stagionale nel torneo di Seconda Divisione piegando sul campo di casa di San Fermo i quotati Sharks di Palermo con un convincente 35-20.

Anche questa volta i biancorossi hanno dovuto giocare un finale incerto ed emozionante, ripagato però dalla vittoria per la squadra di Tony Monza, ancora una volta spumeggiante in fase d’attacco. Il palmares degli “Squali” – tre finali e un titolo nel CIF 9, cioé la Terza Divisione – impreziosisce ancor di più il risultato dei varesini che tra l’altro hanno dovuto rinunciare a Ferrara, Di Bartolo, Benecchi e soprattutto al runner Guido Marabotti che la settimana precedente a Brescia aveva corso ben 250 yards. A ciò si è aggiunto l’infortunio dopo pochi minuti al tight end Max D’Auria, mentre gli Sharks – per motivi logistici – sono arrivati a Varese con soli 21 effettivi. (foto: Samuele Filippi)

La partita è iniziata bene per i Gorillas, a segno con una meta di Lamberto Giorgetti lanciato alla perfezione dal qb di casa Ferrari: 7-0 con l’addizionale di Pagliara. Varese ha impedito ai palermitani di reagire, con Facetti bravo a bloccare il quarterback avversario, così i biancorossi sono stati bravi a bissare la marcatura, con Ferrari questa volta bravo a violare la end zone avversaria con una corsa per il 13-0. Che poco dopo si è tramutato in 21-0 perché Benecchi ha intercettato palla e Giorgetti ha ricevuto dalle mani del solito Ferrari l’ovale del terzo touchdown cui il quarterback ha aggiunto altri due punti con la trasformazione. Prima dell’intervallo però, Palermo ha iniziato a risalire con un lungo lancio di Abadessa per Cuvello autore della prima marcatura siciliana seguita dalla trasformazione di Lo Biondo con tanto di fallo da espulsione per Benecchi.

Al rientro dagli spogliatoi quindi, i Gorillas sono apparsi intimoriti della possibile rimonta palermitana e ciò ha dato coraggio agli ospiti che hanno ulteriormente accorciato con la meta di Cusimano per il 21-14. A sbrogliare la situazione, non semplice, per i Gorillas ci ha però pensato Giorgetti che ha recuperato l’ovale dopo un punt biancorosso e permesso quindi a Ferrari di servire un passaggio d’oro ad Andrea Giardini per il nuovo allungo varesino. Prima della fine però gli Sharks hanno colpito di nuovo sull’asse Abadessa-Cuvello prima di una nuova meta di Giardini, ormai “bollente”, su lungo lancio di Ferrari.

Applausi del pubblico per ambedue le squadre: i Gorillas vedono risalire le proprie quotazioni mentre gli Sharks – che avevano battuto Brescia – hanno confermato la propria buona caratura generale. Ora per gli “Scimmioni” ci sarà una pausa di ben 5 settimane (trasferta a Ivrea) mentre nel prossimo weekend i palermitani torneranno a Varese per affrontare (sabato 23 sul campo di Vedano Olona) gli Skorpions. Pronti a ripartire anche i Blue Storms Busto che domenica prossima attendono a Bienate gli Hammers Brianza.