Incidente sulla cantonale, ferito un automobilista italiano

(Immagine di repertorio)

Un automobilista italiano è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla cantonale a Gnosca.

L’uomo, un 45enne domiciliato nella regione, circolava sulla strada cantonale in direzione di Bellinzona. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all’altezza di una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere prima contro una vasca di contenimento dell’acqua posta sul lato destro della strada, per poi terminare la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Bellinzona sono intervenuti i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando ad una prima valutazione medica il 45enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. La strada cantonale è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata.