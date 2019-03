La lite tra due ragazzi finisce a martellate

Uno denunciato, l’altro medicato in ospedale. E’ finita male la lite tra due ragazzi di 19 anni, entrambi svizzeri, che ieri poco dopo le 13.30 a Lugano in via al Nido se le sono date di santa ragione.

Durante la colluttazione uno dei due ha estratto un martelletto spacca vetro, colpendo l’avversario.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Lugano sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno trasportato i due al Pronto soccorso per le prime cure.

Nei confronti del 19enne che ha usato il martelletto spacca vetro è ipotizzato il reato di tentate lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici qualificate.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.