La primavera sboccia con “Un fiume tra arti e sapori”

Successo di pubblico per la prima giornata di “Un Fiume tra Arti e Sapori” l’appuntamento che si è svolto sabato 16 marzo nel centro di Sesto Calende. La tiepida giornata di inizio primavera ha reso ancora più accogliente il Centro Cittadino ma i meriti vanno per lo più attribuiti a Daniela Martinelli a cui, la triade composta da ConfCommercio Gallarate Malpensa, Pro Sesto e Gruppo Commercianti, ha affidato l’organizzazione. Vera sorpresa è stato l’angolo dedicato ai giochi di una volta (in legno) che hanno impegnato le famiglie in sfide tra padri e figli.

«Si è respirato quel clima che la nostra Sesto vorrebbe vivere ogni Week End» ha commentato il Presidente del locale Gruppo Commercianti&Artigiani, Patrick Panza riconoscendo al proprio Vice, Andrea Civera, il merito di aver segnalato la brava organizzatrice.

Felice dell’esito di questa prima è anche Andrea Scandola Vice Presidente della Pro Loco: «Fa sempre piacere ricevere i complimenti dai nostri Amministratori che vedono ben speso il loro patrocinio. Le famiglie sono state felici di aver trascorso uno spensierato pomeriggio catturati dai giochi che ben pochi ricordavano. Sesto si risveglia dal proprio torpore invernale e, dopo il ritorno della magia del Cuore Rosso e la soddisfazione espressa dai Colleghi che hanno preso parte alla iniziativa “;Sesto Calende Città delle Donne” pone, in un’ideale scacchiera, la pedina di un importante appuntamento periodico che può dare solo ulteriori soddisfazioni».

L’iniziativa continuerà infatti con cadenza mensile e, ogni terzo sabato del mese, porterà nelle centrali Piazze Garibaldi e De Cristoforis un mercatino legato ad arte, ingegno e sapori. Non è un caso che si pensi di estendere, progressivamente, il numero degli espositori coinvolgendo anche Viale Italia (il Lungo Fiume Sestese) mantenendo immutata la proposta che punta ad originalità e qualità. «Il sogno, per un format che nell’appuntamento di Maggio avrà il piacere di condividere lo spazio con il Concerto del Coro Divertimento Vocale (reduci dal successo dei talent show) e che questa Estate avrà una coda verso le ore più

tarde, è quello di poter vedere uno spazio riservato anche ai prodotti “Made in Sesto

Calende”»; commenta il Fiduciario Comunale di ConfCommercio Marco Limbiati lanciando

un invito ai coordinatori dei prodotti a marchio DE.CO. .

Appuntamento quindi al prossimo “Un Fiume di Arti e Sapori”; previsto per Sabato 20 Aprile

2019.