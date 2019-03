Maurizio Martina chiude la campagna nazionale a Milano

Questa sera, venerdì 1 marzo a Milano, il candidato alla segreteria nazionale Maurizio Martina chiuderà la campagna nazionale con l’iniziativa “Milano fianco a fianco per l’alternativa” alle ore 20.30 alla Camera del Lavoro.

La campagna congressuale di Maurizio Martina in queste ultime settimane ha avuto un ritmo serrato e ha toccato tutte le province italiane, compresa la provincia di Varese che ha ospitato Maurizo Martina nella sede del Pd di Busto Arsizio a fine gennaio.

Questa sera a Milano si terrà la conclusione nazionale della campagna per le primarie di domenica 3 marzo con Maurizio Martina affiancato dai tanti che lo hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso per la costruzione del futuro del Partito Democratico.

In provincia di Varese i candidati a sostegno della candidatura di Martina sono per il collegio di Varese Giancarlo Pignone, Francesca Guarini, Matteo Capriolo, Marisa Coletta; per il collegio di Gallarate Martina Cao, Tommaso Girotti, Margherita Silvestrini, Lino Santinello, Cinzia Parola, Carmelo Lauricella e per il collegio di Busto Arsizio Valerio Mariani, Valentina Verga, Ferdinando Lignano, Virginia Montrasio e Fabrizio Caprioli.