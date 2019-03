Il Moto Club Varese scalda i motori per il nuovo anno

È stato un emozionato ed orgoglioso Giovanni Demma, presidente del Moto Club Varese, ad accogliere questa sera presso il bar Ultimo i numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione del nuovo anno e delle attività che lo caratterizzeranno.

Molti i tesserati che sono venuti insieme alle proprie famiglie e soprattutto tanti giovani e meno giovani, con la voglia di divertirsi in moto e di gareggiare, perché le due ruote, si sa, sono trasversali e appassionano a tutte le età.

Durante la serata sono state presentate le squadre che, con il logo M.C. Varese bene in vista, prenderanno parte alle competizioni:

Motocross – Campionato regionale

Pietro Dominioni (team MP Racing)

Matteo Manzo (team MP Racing) Supermotard – Campionato italiano

Daniele Clerici (team MP Racing)

Mirko Clerici (team MP Racing)

Marco Furega (team MP Racing)

Fabio Maroni (team MP Racing)

Luigi Mattioni (team MP Racing) Motorally – Campionato italiano

Gianmarco Bernardi

Fabrizio Carcano (team manager di CF Racing)

Ottavio Missoni Enduro – Campionato regionale, italiano, monomarca KTM e Husqvarna

Massimo Bernasconi

Michele Cobuzzi

Edoardo D’Errico

Alberto De Bernardi

Victoria Demma

Alex Fontana Velocità d’Epoca – Bol d’Or e rievocazioni

Massimo Ferrari

Sandro Moro

«Un affetto e una partecipazione che ci rendono felici e che ci lasciano intendere che siamo sulla strada giusta in vista del prossimo anniversario del 2021, quando il Moto Club Varese compirà 100 anni» ha dichiarato Giovanni Demma, che non ha mancato di ringraziare per il supporto Alberto De Bernardi, già tra le anime fondatrici di Varese Terra di Moto e blogger di Varese Motorland, che si sta occupando del coordinamento delle attività agonistiche.

«Ci auguriamo – ha aggiunto il presidente – che questo sia solo l’inizio di un coinvolgimento sempre maggiore dei motociclisti varesini e delle aziende locali, per la creazione di un indotto che riporti la nostra Varese al lustro motociclistico che è parte della sua tradizione».

Sportivi a parte, il Moto Club Varese si propone di essere un punto di riferimento anche per i semplici appassionati, che possono trovare consigli e supporto per le pratiche dei propri mezzi a due ruote (soprattutto in caso di moto storiche).

Il Moto Club Varese è a disposizione all’indirizzo email info@motoclubvarese.it

Per seguire le attività e fare il tifo per i piloti, ci sono le pagine Facebook (Moto Club Varese) e Instagram (@motoclubvarese).