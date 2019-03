Niente libri, nello zaino ci metto giochi e fantasia

Una settimana alternativa. Via i libri, via i quaderni, stop a interrogazioni e verifiche. Per una settimana si impara facendo, ascoltando e …. giocando.

Galleria fotografica A scuola senza zaino 4 di 19

È questo lo spirito della “scuola senza zaino” che per il secondo anno la primaria Galilei di Varese ha proposto.

Per cinque giorni, gli alunni, dalla prima alla quinta, sono andati in classe con un’energia e un entusiasmo nuovi.

Ad attenderli c’erano sempre le loro maestre ma anche un sacco di attività diverse e coinvolgenti.

Il gioco è stato il filo conduttore di tutte le mattine. Ogni giorno laboratori diversi con esperti : da Orienteering nel giardino della scuola con il presidente del CAI, al gioco con gli scacchi con l’associazione “Mental Games” e il loro progetto “A scuola con i Re”, al gioco con le carte con gli anziani del circolino di Avigno, ai giochi in inglese con una docente madrelingua, ai giochi di squadra con gli esperti della pallacanestro della Robur et Fides, ai racconti di una bravissima scrittrice e pittrice, alle spiegazioni da parte della Polizia di Stato “Navigare in internet sicuri” per gli alunni di quarta e quinta.

E naturalmente laboratori creati dalle insegnanti…con i giochi di logica matematica, con “giochi di una volta” all’aperto, con la creazione di storie con burattini, con il teatro delle emozioni e in fine con pitture creative sulle mura interne della scuola.

Un modo diverso ma ugualmente proficuo per stimolare intelligenze e trasmettere nuove competenze.