Paolo Vittori sale al Quirinale: sarà Cavaliere della Repubblica

È nato a Gorizia ma ormai è varesino d’adozione da tanti anni e domani – mercoledì 27 marzo – riceverà un’onorificenza che nobilita la sua grande storia ma anche una bella fetta dello sport della nostra provincia.

Paolo Vittori, classe 1938, ex campionissimo di basket e attuale presidente della Pallacanestro Femminile Varese 95 (oltre che inventore e organizzatore del “Trofeo Garbosi”), verrà nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel corso di una cerimonia officiata nel pomeriggio (15,30) nella Sala degli Arazzi del Quirinale alla presenza di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

«Da giocatore ho avuto la fortuna di vivere grandi emozioni e successi ma questa riconoscenza ha un valore unico e mi riempie di gioia: sono onorato» ha dichiarato il popolare e baffuto “Paolone” attraverso l’ufficio stampa della società che presiede. E le sue parole hanno mille ragioni: Vittori, dopo gli inizi nella sua città e una esperienza a Bologna è diventato uno dei più grandi cestisti italiani di sempre, vestendo prima la maglia del Simmenthal Milano e poi quella dell’Ignis Varese. Fu infatti protagonista del primo grande “scippo” di Giovanni Borghi ai danni degli eterni rivali milanesi.

Tanti i trionfi con i club: sei scudetti (4 a Milano, 2 a Varese), due Coppe dei Campioni e tre Intercontinentali con la Ignis alle quali vanno aggiunte una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia sempre con la straordinaria “valanga gialla”. Anche il suo passaggio a Napoli, nella squadra che faceva sempre capo alla famiglia Borghi, fu giudicato un errore, tanto che l’ala goriziana venne richiamata a Varese dopo due stagioni in riva al Golfo. A ciò va naturalmente aggiunta la carriera con la Nazionale: Vittori infatti ha giocato 78 gare in azzurro con 816 punti, ha preso parte a tre Olimpiadi (Roma ’60, Tokyo ’64, Città del Messico ’68), all’Europeo di Bratislava, al Mondiale di Rio ’63 e ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Napoli.

Il basket nazionale lo ha già insignito (nel 2006, anno della sua istituzione) dell’inserimento nella “Hall of Fame”, stesso riconoscimento che gli ha concesso la Pallacanestro Varese nel 2007. E proprio Varese è diventata da alcuni decenni la sua casa, anche per via della sua grande intuizione e invenzione, il “Trofeo Garbosi”, uno dei principali tornei di basket giovanile in Italia che nel 2019 compirà 40 anni. Dalle iniziali gare di minibasket il “Garbosi” – dedicato all’allenatore del primo scudetto della Ignis – è passato a comprendere anche le categorie fino all’under 14 e ha visto in campo tanti giovanissimi che negli anni seguenti sono diventati ottimi giocatori.

In occasione della consegna del Cavalierato, ripubblichiamo quindi questo ritratto di Paolo Vittori scritto dal nostro Pier Fausto Vedani che ne narrò le gesta sportive ai tempi della Grande Ignis.