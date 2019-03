Staffetta al vertice della società Spes, al posto di Gambini arriva Roberto Campari

L’Assemblea dei soci della Somma Patrimonio e Servizi (SPeS) ha nominato nella riunione dell’8 marzo Roberto Campari nuovo amministratore unico della società partecipata del Comune di Somma Lombardo.

Classe 1969, Campari è un manager di esperienza sia nel settore privato – è manager di una importante multinazionale della telefonia mobile – che in quello pubblico, avendo ricoperto il ruolo di amministratore di società a partecipazione pubblica come la società multiservizi della città di Gallarate AMSC fino al 2018.

Campari ha una laurea in Scienze politiche e ha conseguito un master in Business administration presso MIP, School of Management del Politecnico di Milano.

«Voglio anzitutto ringraziare l’amministratore uscente Andrea Gambini perché ha amministrato con competenza la nostra partecipata – dichiara il sindaco Stefano Bellaria –. Fin da subito c’è stata tra noi un’ottima sinergia, nel rispetto dei ruoli, che ha fatto sì che si raggiungessero risultati mai ottenuti in passato. Gambini ha avuto il merito di rilanciare SPeS ed è stato un piacere poter collaborare lui, persona competente e propositiva. A lui vanno i nostri migliori auguri per il suo nuovo prestigioso incarico».

«Nel contempo – continua Bellaria – diamo l’in bocca al lupo a Roberto Campari. Siamo certi di proseguire la proficua collaborazione che c’è stata finora tra Comune e SPeS e guardiamo ai prossimi importanti obiettivi della nostra partecipata. Campari è un manager di alto profilo, preparato e con l’esperienza giusta per guidare SPeS».