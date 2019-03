Tenta di rapinare il barista, arrestato

Nel pomeriggio di sabato i militari della stazione Carabinieri di Gavirate, insieme a quelli della stazione di Besozzo, hanno arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, operaio pregiudicato e regolare sul territorio nazionale per tentata rapina.



L’uomo si è presentato presso l’esercizio commerciale “bar l’isola del sapori” in Gavirate minacciando il barista con un taglierino per farsi consegnare l’incasso. Al deciso rifiuto e intuendo l’imminente arrivo dei carabinieri, l’uomo è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari ai quali ha cercato di resistere. L’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di lunedì 18 marzo.