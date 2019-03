Turismo e noleggio auto vanno a braccetto con le offerte low cost

Il settore turistico anche nel 2018 ha trainato il segmento sempre più in crescita del noleggio di mezzi a breve termine con un giro d’affari che supera i 500 milioni. Le società di autonoleggio hanno aumentato notevolmente il servizio grazie anche al boom di passeggeri presenti negli scali aerei nazionali low cost, che come attesta l’analisi effettuata da ANIASA ha fatto registrare un incremento del fatturato del 70%. D’altro canto in queste aree lo scopo principale delle compagnie è quello di aiutare il turista, soprattutto in aeroporto, ma non solo: tre quarti dei punti di affitto si trovano nelle città, dove la concentrazione di domanda business e di auto sostitutive hanno raggiunto numeri da capogiro: si parla di oltre 190 milioni.

In aeroporto il noleggio vola alle stelle

Se si vanno ad analizzare i primi nove mesi dello scorso anno per quanto riguarda il noleggio auto nei pressi dei più importanti aeroporti si arriva alla cifra di 10 600 pari ad un incremento del 6% rispetto al 2017, grazie all’impegno dei gestori degli scali per aumentare il lavoro attraverso investimenti mirati e al calo generale delle tariffe medie del -4%. Il fatturato registrato da questo servizio a breve termine presso gli aeroporti, incluso quello di Malpensa Varese, raggiunge 655 milioni di euro, con oltre diciotto milioni di giornate a noleggio totalizzate, mentre per quanto riguarda la durata media si è avvertito un leggero calo. Se lo scalo varesino svetta in cima alla classifica degli areoporti più virtuosi, quello di Roma Fiumicino si piazza in seconda posizione, seguito da Catania e Olbia, mentre Milano Linate deve accontentarsi dell’ultimo posto, ma nel 2019 le cifre potranno ribaltare in modo sensibile il podio dei primi tre.

Perché conviene sfruttare il noleggio

Questo segmento del mercato, trainato dal settore dei viaggi, sembra davvero conoscere un’espansione inaspettata grazie all’offerta di un servizio tutto incluso molto funzionale sia per utenti privati che per le aziende, soprattutto quelle che organizzano viaggi incentive e tour per i propri ospiti. In una società in continuo movimento come quella di oggi, l’opzione del noleggio auto permette di risparmiare e di evitare sgradevoli seccature pratiche in caso di guasti. I benefici e la serie di vantaggi derivanti dall’uso del bene stesso sono notevoli, dal non dover decidere in modo definitivo su un acquisto al delegare al noleggiatore tutti gli aspetti relativi alla gestione e alla manutenzione del mezzo.

La vasta gamma di veicoli a disposizione dei clienti, inclusi i mezzi commerciali, riesce ad accontentare sia utenti privati che professionisti che possono noleggiare in oltre 30.000 punti dislocati su 170 nazioni.