Un incontro pubblico sulla violenza di genere

La sede di Luino dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese ha aderito all’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato “Anemos”, con sede a Maccagno con Pino e Veddasca, che si occupa di aiutare le persone che vivono uno stato di disagio e difficoltà, con particolare attenzione alle vittime di maltrattamenti e attiva diversi progetti di informazione e divulgazione dei fenomeni del bullismo, della violenza di genere e dello stalking.

Il 29 Marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 la sede di Luino ospiterà la signora Filomena Lamberti che racconterà agli allievi delle classi seconde, la propria storia di maltrattamenti subiti dall’ex marito di cui porterà per sempre i segni sulla pelle.

Nonostante tutto ciò che ha vissuto e gli innumerevoli interventi di chirurgia subiti, la sig.ra Lamberti ha ripreso in mano la sua vita e la sua storia, che la porta in diverse scuole di molti Comuni Italiani, è diventata un libro dal titolo “un’altra vita”.

Il messaggio forte che vuole emergere dall’incontro di domani è quello che dalla violenza si può uscire anche grazie all’aiuto dei Centri antiviolenza.

Ad oggi sono varie le organizzazioni che lavorano sui vari tipi di violenza di genere. Nel 2008 è nata una federazione nazionale che riunisce 80 Centri antiviolenza in tutta Italia dal nome “D.i.Re: Donne in Rete contro la violenza alle donne“.

Gli studenti, in vista di detto incontro formativo, hanno approfondito i temi attinenti a tali fenomeni con i propri docenti, cogliendo l’occasione per sensibilizzarli e per far conoscere le mille sfaccettature della violenza.

All’incontro, accolto con grande interesse anche dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Formativa, sarà presente il consigliere Alessandra Miglio, la quale ha sottolineato quanto “il tema sia importante e sia giusto sensibilizzare il più possibile i ragazzi e indurli a riflessioni utili per la loro vita”.