Villa Jucker presa d’assalto per il casting del film su Craxi

Gianni Amelio sta girando “Hammamet”, il film su Craxi e ha scelto Legnano per ambientare alcune scene che riguardano uno sicopero all’interno di una grande fabbrica. La pellicola dovrebbe uscire nel 2020, per i 20 anni della morte del controverso uomo politico, prima osannato e poi “cacciato” dal potere negli anni di Tangentopoli.

Sono in corso questa mattina e proseguiranno nel pomeriggio di oggi, venerdì, i casting per la ricerca di circa 800 comparse che serviranno nella scena dello sciopero. Il luogo in cui si stanno svolgendo le selezioni, da parte di una società specializzata ingaggiata dalla produzione, è la Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese.

Sono già molti gli aspiranti scioperanti che si sono presentati questa mattina, alcuni sono attori non professionisti, altri sono pensionati, altri ancora studenti incuriositi dalla possibilità di stare in un set cinematografico.

Le riprese nella zona saranno effettuate all’interno della Franco Tosi, la grande azienda metalmeccanica che ha fatto la storia di Legnano, per la scena dello sciopero, mentre è stata scelta una bella villa di San Vittore Olona per un’altra scena del film. Tra i protagonisti della pellicola ci sono anche due nomi di peso del cinema italiano come Pierfrancesco Favino, che interpreta Bettino Craxi, e Claudia Gerini.